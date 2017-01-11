Військові Чилі розсекретили відео з НЛО (відео)

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Чилійський Комітет з дослідження аномальних явищ в атмосфері (CEFAA) опублікував звіт про вивчення відеозапису, зробленого військовими льотчиками в 2014 році.

CEFAA є підрозділом державного Департаменту цивільної аеронавтики Чилі і знаходиться під юрисдикцією чилійських ВВС. Його функції — вивчення аномальних атмосферних явищ і невпізнаних літаючих об’єктів.

Доповідь коротко розповідає про аналіз раніше засекреченого відеозапису, зробленого 11 листопада 2014 року з борту військового вертольота.

Льотчики патрулювали прибережний сектор між містами Сан-Антоніо і Кінтерос на захід від Сантьяго. Камера високої чіткості зафіксувала дивний об’єкт, який несподівано з’явився в небі. Земні радари його не виявили. Після десяти хвилин спостереження об’єкт раптово зник у хмарах.

На запису видно, що він залишає слід, природу якого встановити не вдалося. Експерти CEFAA після тривалого вивчення запису і опитування пілотів внесли дивний предмет в каталог як «непізнаний літаючий об’єкт».

Вони встановили, що він не був птахом, космічним сміттям, комахою або літаком. Аналіз виключив і версію про природній аномалії.