Винахідник розробив літаючий костюм Залізної людини» (відео)

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Винахідник Річард Браунінг з Британії, розробив літаючий костюм, схожий на костюм з фантастичного фільму «Залізна людина». Створений ентузіастом костюм має кілька невеликих турбореактивних двигуна, які кріпляться на тілі і 4 турбореактивних двигуна на руках.



Автор назвав свій винахід — Daedalus. За його словами, цей костюм, дозволяє людині, яка одягнута в нього, розвинути швидкість в кілька сотень км/год і літати на висоті 50 метрів.



Розробкою зацікавилися інженери, які приєдналися до подальшого поліпшення моделі. Вже були проведені тестові випробування, які показали перспективність «літаючого костюма».