Випробування нового електролітака Siemens показали на відео

Повітряне судно встановило рекорд швидкості в класі електричних літаків з акумуляторним живленням у першому ж польоті. Випробування відбулися 24 березня в аеропорту Шварце Хайде біля Дінслакена в Німеччині.

Під час випробувань літак розвинув рекордну для апаратів цього класу швидкість в 337,5 км/год на дистанції в 3 км при вазі до 1000 кг. Таким чином, був побитий минулий рекорд, встановлений в 2013 році.