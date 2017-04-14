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Випробування нового електролітака Siemens показали на відео

в Відео 14.04.2017 46 пер.

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Компанія Siemens провела випробування нового електродвигуна, встановленого на прототипі літака Extra 330LE.

Испытания нового электросамолета Siemens показали на видео

Повітряне судно встановило рекорд швидкості в класі електричних літаків з акумуляторним живленням у першому ж польоті. Випробування відбулися 24 березня в аеропорту Шварце Хайде біля Дінслакена в Німеччині.

Під час випробувань літак розвинув рекордну для апаратів цього класу швидкість в 337,5 км/год на дистанції в 3 км при вазі до 1000 кг. Таким чином, був побитий минулий рекорд, встановлений в 2013 році.

 

 

 
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