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Випустили лампу, яка на 90% знизить витрати на електрику

в Технології 28.02.2017 151 пер.

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Компанія Firefly LED випустила лампу, яка здатна скоротити витрати електроенергії на 90%.

При цьому, як стверджують самі творці такого диво-пристрою, жарівка здатна буде безвідмовно прослужити протягом близько 40 років, без необхідності заміни.

Особливістю таких ламп можна назвати застосування великого радіатора, яким оточений джерело світла. Радіатор необхідний для того, щоб знімати тепло від лампи. Таким чином, вдається істотно продовжити термін експлуатації освітлювального приладу.

Вартість світлодіодної лампи Firefly починається з позначки приблизно в 35 дол. США (модель Starfly PAR20), що є серйозною інвестицією для подібного пристрою. Але якщо вірити офіційним технічним характеристикам, продукт може окупитися протягом всього кілька місяців і дозволить домогтися істотної економії електроенергії тривалістю в 40 років.

 

 
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