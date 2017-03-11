Віртуальна реальність дозволить кожному побувати на МКС (відео)

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В дитинстві багато хто з нас замислювалися над тим, як же, напевно, чудово бути космонавтом: бачити Землю з орбіти, милуватися зірками, випробувати на собі невагомість. Давайте будемо чесними: стати космонавтом – це дуже і дуже складне завдання, досягти якого здатні лише найбільш цілеспрямовані люди, готові витратити роки свого життя на виснажливу фізичну підготовку і навчання. Зате у нас є віртуальна реальність, яка, нехай і не насправді, але може дозволити кому завгодно ненадовго відчути себе мешканцем Міжнародної космічної станції.



Для втілення цього проекту в життя співробітники компанії Oculus об’єднали свої зусилля з такими організаціями, як NASA, ESA, а також Канадським космічним агентством. Метою проекту стало створення реалістичного симулятора для віртуальної реальності, який дозволить перенести гравця всередину МКС і дозволити відчути себе справжнім астронавтом. При цьому симуляція передбачає навчання користувача і навіть виконання реальних завдань на зразок прийому вантажу, що прилетів на космічній вантажівці з поверхні Землі. Мешканці МКС стикаються з подібними речами постійно, а ось гравцям належить все це випробувати на собі вперше.

Зрозуміло, ми з вами навряд чи зможемо об’єктивно оцінити реалістичність всього того, що буде відбуватися в симуляторі, адже ніхто з нас ніколи не був на МКС. Але розробники стверджують, що намагалися зробити гру максимально реалістичною і перенести в неї величезну кількість найдрібніших деталей, з яких складається повна картина життя астронавтів на навколоземній орбіті. Ви зможете спостерігати за Землею з космосу, дізнаєтеся історію створення МКС, а також у будь-який момент зможете почути розповіді реальних астронавтів про їх перебування на станції, записані у форматі 360-градусних відео. У продаж ця освітня гра повинна надійти вже найближчим часом.