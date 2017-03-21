Віртуальний дослідник виявив на Марсі статую (відео)

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На одному зі знімків, надісланих ровером Curiosity, віртуальний дослідник, який позиціонує себе на відеохостингу YouTube під ніком Paranormal Crucible, виявив маленьку статуетку. Принаймні, ця дивна структура дуже схожа на рукотворний виріб, причому саме художнього значення.



Статуетка знаходиться на дні марсіанського озера Гіллеспі, вік якого вчені визначили майже в чотири мільярди років. Імовірно фігура марсіанина має півметровий розмір і зображує гуманоїда з добре окресленим обличчям, одягнений у довгий балахон і гострий шолом (капелюх).

Якщо порівняти з подібними земними шедеврами стародавнього мистецтва, то марсіанська знахідка дуже нагадує статуетку римського патриція у драпірованій тозі.

Paranormal Crucible побіжно згадує, що на дні озера Гіллеспі, а також околицях цієї марсіанської западини він виявив і інші дивні артефакти, які ніяк не можна сплутати з природними утвореннями. Відомості про всі ці аномалії віртуальний археолог має намір викласти на своєму каналі YouTube найближчим часом.