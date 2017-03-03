Вітропарки покрили 104% енергопотреб Данії

Всього вітропарки Данії згенерували 97 ГВт-год електроенергії, чого достатньо, щоб покрити енергопотреби 10 млн середньостатистичних домогосподарств Європи. 70 ГВт-год із зазначеного обсягу виробили наземні вітростанції, 27 ГВт-год — морські.

У Німеччині вітроелектростанції (ВЕС) виробили обсяг електроенергії, якої достатньо, щоб покрити 52,1% енергопотреб, в Ірландії — 42%, Великобританії — 19,1%.

Всього 22 лютого вітряні потужності забезпечили 18,8% енергопотреб Європи. ВЕС виробили 1818 ГВт-год електроенергії, чого достатньо для забезпечення електрикою 183 млн європейських домогосподарств.