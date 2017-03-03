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Вітропарки покрили 104% енергопотреб Данії

в Технології 03.03.2017 28 пер.

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22 лютого, вітроелектростанції Данії згенерували таку кількість електроенергії, якої виявилося достатньо, щоб покрити 104% енергопотреб країни.

Всього вітропарки Данії згенерували 97 ГВт-год електроенергії, чого достатньо, щоб покрити енергопотреби 10 млн середньостатистичних домогосподарств Європи. 70 ГВт-год із зазначеного обсягу виробили наземні вітростанції, 27 ГВт-год — морські.

У Німеччині вітроелектростанції (ВЕС) виробили обсяг електроенергії, якої достатньо, щоб покрити 52,1% енергопотреб, в Ірландії — 42%, Великобританії — 19,1%.

Всього 22 лютого вітряні потужності забезпечили 18,8% енергопотреб Європи. ВЕС виробили 1818 ГВт-год електроенергії, чого достатньо для забезпечення електрикою 183 млн європейських домогосподарств.

 
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