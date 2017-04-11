Не пропусти
Головна / Технології / Вітротурбіна для домогосподарств коштує стільки ж, скільки iPhone (відео)

Вітротурбіна для домогосподарств коштує стільки ж, скільки iPhone (відео)

в Технології 11.04.2017 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Стартап Avant Garde Innovations розробив вітряну турбіну для домогосподарств, яку сподіваються запропонувати за 50 000 рупій або близько 750 доларів.

Ветротурбина для домохозяйств стоит столько же, сколько iPhone

Два брата з Індії Arun і Anoop George в даний час працюють над тим, щоб зробити вітроенергетику більш доступною. Брати спроектували вітротурбіну розміром зі стельовий вентилятор для використання в побуті. За даними The Times of India, турбіна може генерувати близько одного-трьох кВт*год в день, цієї енергії достатньо для живлення будинку.

Припинення енергетичної бідності є однією з головних цілей братів. На своєму сайті вони підкреслюють, що близько мільярда людей у всьому світі не мають доступу до електроенергії. Arun George у відеоролику зокрема каже: «Незалежно від потужності, яку вони виробляють, протягом життя вітряних турбін, що становить близько 20 років, електрика буде безкоштовною».
Вітротурбіна братів вже отримала міжнародне визнання. Проект був внесений у список 20 кращих інновацій Cleantech в Індії в рамках Глобальної інноваційної програми Cleantech, організованої спільно з United Nations Industrial Development Organization, Cleantech Open USA, Global Environment Facility і індійським урядом. ООН також включила стартап Avant Garde Innovations в інвестиційний каталог екологічно чистих джерел енергії у розмірі 1 млрд. дол. США, який був представлений на COP21.
У минулому році Avant Garde Innovations була єдиною індійською компанією в галузі чистої енергетики, запрошеною на 7-шу конференцію по чистій енергетиці (7th Clean Energy Ministerial) в Силіконовій Долині, і була відзначена як один з 100 кращих стартапів на всесвітньому фестивалі стартаов NEWENERGY в Казахстані.
Брати прагнуть запустити свій продукт у другому кварталі цього року. Більше інформації про проект можна знайти на сайті.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments