Вітротурбіна для домогосподарств коштує стільки ж, скільки iPhone (відео)

Два брата з Індії Arun і Anoop George в даний час працюють над тим, щоб зробити вітроенергетику більш доступною. Брати спроектували вітротурбіну розміром зі стельовий вентилятор для використання в побуті. За даними The Times of India, турбіна може генерувати близько одного-трьох кВт*год в день, цієї енергії достатньо для живлення будинку.

Припинення енергетичної бідності є однією з головних цілей братів. На своєму сайті вони підкреслюють, що близько мільярда людей у всьому світі не мають доступу до електроенергії. Arun George у відеоролику зокрема каже: «Незалежно від потужності, яку вони виробляють, протягом життя вітряних турбін, що становить близько 20 років, електрика буде безкоштовною».

Вітротурбіна братів вже отримала міжнародне визнання. Проект був внесений у список 20 кращих інновацій Cleantech в Індії в рамках Глобальної інноваційної програми Cleantech, організованої спільно з United Nations Industrial Development Organization, Cleantech Open USA, Global Environment Facility і індійським урядом. ООН також включила стартап Avant Garde Innovations в інвестиційний каталог екологічно чистих джерел енергії у розмірі 1 млрд. дол. США, який був представлений на COP21.

У минулому році Avant Garde Innovations була єдиною індійською компанією в галузі чистої енергетики, запрошеною на 7-шу конференцію по чистій енергетиці (7th Clean Energy Ministerial) в Силіконовій Долині, і була відзначена як один з 100 кращих стартапів на всесвітньому фестивалі стартаов NEWENERGY в Казахстані.