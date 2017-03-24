Виверження Етни з борту МКС (фото)

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Екіпаж Міжнародної Космічної Станції спостерігав за бурхливим виверженням вулкана в лютому-березні 2017 року.



Гора Етна, розташована на острові Сицилія в Італії, є найбільш діючим вулканом в Європі. І він був надзвичайно активним з кінця лютого 2017. За виверженням вулкана спостерігали члени 50-ой діючої експедиції МКС з борту орбітальної станції.

Перебуваючи на навколоземній орбіті, космонавти змогли зробити кілька фотографій вулкана Етна. Нижче показано дивовижне зображення вулкана, зроблене 17 березня 2017 року. Воно було зроблено з борту МКС. Після невеликої корекції колірної гами і контрасту в редакторі Photoshop, астронавти представили фотографію на офіційному сайті NASA.



19 березня європейський астронавт Томас Пескет зробив ще одну фотографію гори Етни і також представив її на загальний огляд.

Вчені вважають, що вулкан Етна є активним протягом понад 500 000 років.