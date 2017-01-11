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Вживання яєць може захистити чоловічий організм від хвороб

в Людина 11.01.2017 50 пер.

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Фінські вчені прийшли до висновку, що вживання яєць корисно для чоловіків, пишуть ЗМІ. Провівши дослідження експерти з’ясували, вживання яєць чоловіками кілька разів в тиждень знижує на 37% ризик захворіти на цукровий діабет другого типу і на 98% захистить від захворювань серця і судин. Аналогічного впливу на організм жінок виявлено не було.

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Як виявилося, на чоловічий організм, на відміну від жіночого, позитивно впливає холестерин, що міститься в яйцях.

У середньому в одному великому курячому яйці міститься 2,7 гр. білків, 140 мг. холестерину, 0,6 гр. вуглеводів і 4,5 гр. жирів.

Натхнення: medvesti.com

 
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