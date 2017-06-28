Вкусив кліщ? Що робити?

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Сезон кліщів у розпалі, і один з них дуже «прив’язався» до вас? Не поспішайте панікувати! Між укусом і зараженням хворобою Лайма зазвичай проходить 36 годин. Що це означає: якщо ви помітили кліща і витягли його до цього моменту, ризик зараження буде мінімальним. Як же його витягнути і що робити на майбутнє:

Видалення

За допомогою тонкого пінцета схопіть кліща якомога ближче до поверхні шкіри і тягніть його рівно вгору рівносильно, не висмикуйте різко! Викручування кліща може призвести до «поломки» його щелеп, які можуть так і залишитися під шкірою (якщо так і сталося, знову ж таки: не панікуйте! Це неприємно, але небезпеки не представляє, така скалка вийде з часом сама). Продезінфікуйте місце укусу і руки з допомогою медичного спирту або води і мила.

Перевірка

Якщо ви знайшли на собі одного кровопивцю, можливо, десь криється і інший. Перевірте все тіло з допомогою ручного або напольного дзеркала, звернувши особливу увагу на область під колінами, шкіру на голові, пахви і навіть між сідницями і геніталіями.

За бажанням: аналіз

Сфотографуйте шкідника, особливо, якщо він виглядає вгодованим і відправте на аналіз, вказавши місце, де ви з ним «зустрілися». Для додаткової гарантії приклейте його на папері за допомогою прозорої ізоляційної стрічки або опустіть у медичний спирт, щоб напевно вбити, і перекладіть в закритий пластиковий пакетик. Відправте на експертизу і дізнайтеся результати, чи був він носієм хвороби Лайма. Якщо так, швидше до лікаря!

На варті

Висип або грипоподібні симптоми – легкий жар, ломота, озноб і втома – можуть проявитися через місяць після зараження. Помітили ці ознаки – терміново до лікаря, навіть якщо ви не помітили укусу, але відвідували «лаймову» область. Лікар проведе огляд і аналіз крові. Прояв хвороби в результатах аналізу крові може зайняти тижні, тому, навіть якщо результати прийшли негативними, але симптоми залишилися, зверніться за повтором або до іншого лікаря.

Ви захворіли? Що тепер?

Більшість людей відновлюється після курсу антибіотиків (чим швидше його почати, тим краще). Однак близько 20% пацієнтів відчувають слабкість і м’язово-суглобові болі протягом 6 і більше місяців. У цьому випадку вам можуть знадобитися додаткові ліки і терапія.