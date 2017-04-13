Вниманию маркетологов: LED экран как вид современной рекламы

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Во времена стремительного развития передовых технологий все большее количество предпринимателей используют для продвижения своих услуг или товаров рекламу на светодиодных щитах в местах массового скопления людей. Такая ситуация положительно влияет на дальнейшее совершенствование производства все новых и новых LED экранов. По статистике, реклама, расположенная на большой поверхности, легче воспринимается человеком, чем аналогичное изображение более мелкого размера, например, на брошюре или в журнале.

Преимущества LED экранов

Размещение предложения о покупке услуги или товара на светодиодном LED экране весьма популярно среди заказчиков и обладает множеством достоинств. Вот основные из них:

В силу своей новизны LED продукция привлекает внимание проходящих мимо людей, оставляя в их подсознании положительное впечатление о товаре, которое долго не исчезает и способствует приобретению прорекламированной продукции или услуги. Каждый желающий без труда найдет индивидуальное решение для размещения своей рекламы благодаря большому выбору форм и размеров. Работает круглосуточно в любых погодных условиях. Возможность многократного использования. Экономия денежных средств и человеческих усилий, необходимых для распространения информации. В случае размещения в многолюдном месте может заменить несколько сотен листовок. Заказчик может на свое усмотрение выбрать пространство для размещения, ориентируюсь на места наибольшего скопления потенциальных потребителей.

Реклама, размещенная на LED экранах, в несколько раз эффективнее распространения информации с помощью телевидения или интернета. Об этом красноречиво свидетельствуют данные исследования эффективности рекламы и растущие показатели уровня продаж после того как компания решилась купить светодиодный LED медиаэкран.

Статистика обоснованно может утверждать существенный рост объема клиентской базы после использования рекламы на наружных LED экранах. Эти данные могут подтвердить и психологи. Повышение результативности медиа рекламы напрямую связано с более простым восприятием и долговременным сохранением в подсознании яркой иллюстрированной информации, в сравнении с прочими способами передачи информации, например с помощью озвучки.

Современные темпы развития лед-технологий зависят от спроса на их использование и бесспорно имеют тенденцию к дальнейшему развитию и совершенствованию.