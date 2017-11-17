Вода из бюветов или артезианских скважин? Так какую воду лучше пить?

На данный момент, когда проблема нехватки чистой питьевой воды приобретает первоочередное значение особенно для жителей крупных городов и районных центров, в связи со сложной экологической ситуацией, когда поверхностные воды загрязнены стоками с сельхозугодий и промышленных предприятий альтернативой наземным источникам воды являются подземные воды.

Поземные воды бывают:

грунтовые, межпластовые напорные и безнапорные воды.

Грунтовые воды можно получать из колодцев, но это могут делать только люди живучие в сельской местности. Да и качество такой воды в следствие ее малой защищенности от поверхностных стоков за частую в последнее время желает лучшего.

Межпластовые воды залегают глубже и в значительно большей степени защищены от химического и бактериального загрязнения водоупорными горизонтами, добыча такой воды осуществляется путем бурения скважин.

Доступных способов получить воду их скаважин для горожан на данный момент два:

1. Бюветы

Глубина их скважин согласно нормативов должна быть 100-200 метров. Во многих городах где местные власти заботятся о здоровье своих граждан в достаточно больших количествах (в каждом районе) есть бюветы. Вокруг качества воды с бюветов ходит много споров. Есть много за и против.

С одной стороны, это бесплатная вода из недр земли которая, по идее, минимально загрязнена промышленными стоками, не содержит болезнетворных микроорганизмов также она не содержит хлорсодержащие соединения как водопроводная. Также городские власти утверждают, что вся вода в бюветах, проверена и имеет свой паспорт и не только не опасна, а даже полезна для организма. Раз в год проводится проверка воды в бюветах. Все скважины, которые не соответствуют требованиям для качественной питьевой воды закрываются.

С другой стороны, ее состав и качество на данный момент горожанам проверить нет возможности (исключение если они или их знакомые работают в химической лаборатории), а в составе такой воды может быть превышено содержание железа, кремния, марганца или сероводорода. Что может отрицательно отразится на здоровье.

2. Бутилированная вода

В промышленных масштабах ее добывают с глубоких водоносных горизонтов (100-260 м) с помощью скважин, некоторые компании ее еще дополнительно очищают, потом насыщают полезными микроэлементами, а некоторые просто фасуют в бутыли, что зависит от качества добываемой воды. Если вода чистая, низко минерализованная и хорошо сбалансирована по минеральному составу то она не требует дополнительной очистки. Вокруг бутилированной воды тоже ходят споры. Кто говорит о том, что она сильно очищена и по своему составу близка к дистиллированной, что вредно для здоровья человека. Другие утверждают, что качество такой воды гораздо лучше так как это чистая природная вода, добытая из глубоких водоносных горизонтов, очищена от любых вредных примесей, сбалансирована по минеральному составу благодаря чему содержит все полезные микроэлементы в оптимальном для человека количестве, ее качество проверено на заводах ее фасующих, что полностью исключает наличие в такой воде вредных или превышающих допустимые нормы минералов и микроэлементов. Поэтому выбрав бутилированную воду, вы обезопасите себя от воды в составе которой могут оказаться вредные примеси и повышенная концентрация микроэлементов. Главное правильно выбрать компанию по производству и доставке действительно хорошей и качественной воды, добытой из артезианских источников. Доставка воды такого качества успешно осуществляется компаней «MyWater».