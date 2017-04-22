Вода з повітря (відео)

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Вчені з Массачусетського технологічного інституту і Каліфорнійського університету в Берклі розробили пристрій, що дозволяє отримувати воду з повітря навіть в найбільш посушливих районах.

В даний час існує ряд рішень, які забезпечують отримання води з навколишнього повітря, однак вони працюють тільки в умовах високої вологості.

Створений американськими фахівцями пристрій видобуває вологу навіть при вологості повітря 30%. Для роботи потрібне лише сонячне світло або будь-яке інше джерело тепла, наприклад, дрова.

Ключовим компонентом системи є пористий матеріал, що відноситься до групи сполук під назвою металоорганічні каркаси. Ці сполуки нагадують губку з великою площею внутрішньої поверхні. Вчені використовували гідрофільний пористий матеріал, який помістили між верхнім шаром, забарвленим чорною фарбою, і нижнім шаром, температура якого дорівнює температурі навколишнього повітря. Волога в системі вивільняється з пор у вигляді водяної пари, а потім збирається на більш холодній поверхні.

Випробування показали, що всього 1 кг матеріалу може зібрати близько 2,8 л води протягом дня, що задовольнить потреби в рідині однієї людини.

Пристрій не вимогливий в обслуговуванні. Його досить перевіряти кілька разів на день, щоб зібрати воду і знову відкрити його для надходження свіжого повітря.