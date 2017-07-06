Водяна тепла підлога: переваги системи

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Систем обігріву житла багато, на будь-який смак. Одним з найбільш затребуваних останнім часом варіантів є водяна тепла підлога http://ukrakvabud.com.ua/vodyanye-teplye-poly.html. Найважливіша особливість цієї конструкції та, що нагрівальні елементи встановлюються не де-небудь, а в просторі статі. В якості теплоносія сюди монтуються труби, по яких тече вода. Вона нагрівається за допомогою газового, електричного або твердопаливного котла і, таким чином, гарантує нагрівання поверхні підлоги.

Саме те, що тепло розподіляється рівномірно, є перевагою даної системи обігріву. Встановлюється водяна підлога під час будівництва або ремонту. Це найбільш оптимальний варіант, так як труби розташовують під стяжкою. Зараз багато хто встановлює такий підігрів підлоги і, природно, всього приміщення. Особливо він застосуємо в приватних будинках. А ось в квартирі така конструкція може виявитися досить проблематичною.

Взагалі, потрібно сказати, що тепла підлога бувають декількох видів, але саме водяний є найбільш виграшним. Адже він економічний і порівняно дешевий. Та й надалі, при експлуатації, така конструкція дуже мало затратні. А ось монтаж її буде складніше за інші види підігріву підлоги. Коли порівняти витрати на установку водяного та електричного обладнання, то друге буде дешевше. А якщо взяти ефективність, то перевага буде на боці водяного.

Попутно треба відзначити такі переважити водяної теплої підлоги:

він не приносить шкоди здоров’ю і площі, яку обігріває, не сушить повітря;

відмінно працює при будь-якому нагрівачі води, а також звільняє від потреби купувати кондиціонер: в холод зігріває, а влітку холодна вода в трубах охолоджує приміщення;

допускає можливість відмовитися від конвекторів, масляних радіаторів і інших нагрівальних приладів.

Така підлога можна встановлювати не тільки в житлових приміщеннях. Він може стати відмінним рішенням і для громадських установ. Особливо корисним буде для дошкільних закладів, де маленькі дітки проводять цілий день.

Наша компанія «Украквабуд», яка займається монтажем теплих водяних підлог, допоможе вам зробити правильний вибір. Наш консультант завжди готовий дати вичерпну відповідь на будь-які хвилюючі клієнта питання. Для цього і огляду приміщення можна запросити майстра додому.

Ми працюємо для людей і бажаємо, щоб джерело тепла, встановлений нами, завжди був для них радістю, запорукою комфорту і затишку.