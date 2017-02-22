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«Вогняна веселка» в небі над Сінгапуром (фото+відео)

в Фото 22.02.2017 2 пер.

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Різнокольорове світіння з’явилося в понеділок в небі над Сінгапуром. Жителі Сінгапуру могли спостерігати незвичну веселку протягом 15 хвилин.


Вчені вважають, що швидше за все це була так звана «вогняна веселка» — рідкісний оптичний ефект в атмосфері, що виражається у виникненні горизонтальної веселки.

Цей природний феномен проявляється за певних умов: коли сонце вище 58 градусів над горизонтом, у небі — перисті хмари, а кристали льоду в хмарах розташовуються горизонтально, пише BBC.

Промені сонячного світла проходять крізь кристали льоду і, заломлюючись, утворюють веселку, спектральне розділення кольорів.


 
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