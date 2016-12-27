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Идеальное соотношение легирующих элементов олицетворяет собой вольфрам рениевая проволока марок ВР5 и ВР20. Указанные термопары характеризуются уникальными качествами, способными обеспечить качественную эксплуатацию изделий из сплавов в самых экстремальных условиях. Среди достоинств сплава вольфрама и рения, отдельно стоит выделить следующие:

стойкость к коррозии;

высокий показатель прочности;

хорошая пластичность;

устойчивость к влиянию агрессивной среды.

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