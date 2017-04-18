Volkswagen представив новий гібридний хетчбек Golf GTE 2017

Зовні новий Volkswagen Golf GTE 2017 повністю копіює стандартну модель останнього покоління, за винятком іншої оптики, зміненої решітки радіатора, а також модифікованих колісних дисків.

Силова установка хетчбека Volkswagen Golf GTE складається з бензинового агрегату TSI об’ємом 1,4 літра потужністю 148 кінських сил і електричного мотора, що генерує більш 100 «коней». В результаті автомобіль здатний розганятися до сотні за 7,6 секунд при цьому максимальна швидкість 130 кілометрів на годину.

Вартість новинки складає 42 тисячі доларів.