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Volkswagen представив новий гібридний хетчбек Golf GTE 2017

в Авто 18.04.2017 31 пер.

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Німецький автоконцерн Volkswagen презентував новий хетчбек Golf GTE 2017 модельного року, обладнаний гібридною силовою установкою.

Volkswagen представил новый гибридный хэтчбек Golf GTE 2017

Зовні новий Volkswagen Golf GTE 2017 повністю копіює стандартну модель останнього покоління, за винятком іншої оптики, зміненої решітки радіатора, а також модифікованих колісних дисків.

Силова установка хетчбека Volkswagen Golf GTE складається з бензинового агрегату TSI об’ємом 1,4 літра потужністю 148 кінських сил і електричного мотора, що генерує більш 100 «коней». В результаті автомобіль здатний розганятися до сотні за 7,6 секунд при цьому максимальна швидкість 130 кілометрів на годину.

Вартість новинки складає 42 тисячі доларів.

 

 
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