ВООЗ опублікувала список найбільш небезпечних супербактерій

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Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала список з 12 найнебезпечніших бактеріальних загроз. Бактерії в списку розділені на три категорії: критичні небезпечні, дуже небезпечні і середньо небезпечні.

«Стійкість до антибіотиків зростає, і у нас закінчуються варіанти лікування. Якщо ми залишимо ситуацію на відкуп ринковим силам, нові антибіотики, які нам дуже потрібні, не будуть вчасно розроблені», — цитує автор матеріалу лікаря Марі-Поль Кіні з ВООЗ.

Три бактерії були названі критично небезпечними:

Акінетобактерія Баумана стійка до важливої групи антибіотиків під назвою карбапенеми. Бактерія може викликати цілий ряд інфекцій у госпіталізованих пацієнтів, включаючи пневмонію або кров’яні інфекції.

Синьогнійна паличка також стійка до карбопенемів. Вона може викликати шкірний висип і вушні інфекції у здорових людей, а також серйозні кров’яні інфекції та пневмонії у пацієнтів у лікарнях.

Ентеробактерії резизстентни як до карбопенемів, так і до цефалоспоринів. Це сімейство бактерій живе в кишечнику людини і включає, наприклад, кишкову паличку, сальмонелу.

Бактерії, яка викликає туберкульоз, у списку немає — тому що необхідність нових антибіотиків для боротьби з нею вже була заявлена як найважливіша.

Міжнародна команда експертів, яка склала список, закликала вчених і фармацевтичні компанії зосередитися на пошуку ліків проти грам-негативних бактерій . Це пов’язано з тим, що останнім часом фармацевтичні компанії витрачали більше зусиль на розробку антибіотиків проти грам-позитивних бактерій — ймовірно тому що їх простіше і дешевше створити.

Грам-негативні бактерії зазвичай живуть у кишечнику і можуть викликати серйозні інфекції кровотоку або сечовивідних шляхів. Грам-позитивні бактерії зазвичай виявляються не всередині організму, а на шкірі або в ніздрях.

Бактерії в списку були розташовані у відповідності з їх резистентністю до антибіотиків, кількістю летальних випадків, частотою зараження поза лікарень і тим, у скільки лікування цих інфекцій обходиться системам охорони здоров’я.

Критично небезпечні бактерії — це ті, що викликають серйозні інфекції і часто закінчуються смертю пацієнтів у лікарнях. Вони не дуже часті, але дороги в сенсі лікування.

Шість «сильно небезпечних» бактерій — це ті, для боротьби з якими потрібні нові антибіотики. Ці бактерії викликають інфекції у здорових людей. Серед них — бактерія, яка викликає гонорею, для лікування якої сьогодні майже немає ефективних засобів.

Три бактерії, що залишилися — це ті, що стають все більш резистентними до існуючих антибіотиків. Серед них — пневмокок (або стрептокок пневмонії), який не піддається лікуванню пеніциліном. Він викликає пневмонію, вушні інфекції, гайморит, синусит, а також менінгіт і кров’яні інфекції.

Ось список:

Критично небезпечні бактерії

1. Акінетобактерія Баумана, стійка до карбапенемів

2. Синьогнійна паличка, стійка до карбапенемів

3. Ентеробактерії, стійкі до карбапенемів

Сильно небезпечні бактерії

4. Ентерокок феціум, стійкий до ванкоміцину

5. Золотистий стафілокок, стійкий до метициліну та ванкоміцину

6. Хелікобактер пілорі, стійкий до кларитроміцину

7. Кампілобактер, стійкий до фторхинолону

8. Сальмонела, стійка до фторхинолону

9. Гонокок, стійкий до цефалоспорину та фторхинолону

Середньо небезпечні бактерії

10. Пневмокок, не чутливий до пеніциліну

11. Гемофільна паличка, стійка до ампіциліну

12. Шигелла, стійка до фторхинолону.