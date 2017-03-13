ВООЗ склала рейтинг найбільш екологічно чистих столиць світу

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), проаналізувавши рівень забруднення повітря, підготувала доповідь про екологічний стан міст світу. У списку опинилися як найчистіші міста, так і найбільш забруднені.



На основі доповіді ВООЗ складено рейтинг 10 найбільш екологічно чистих світових столиць. Очолює його шведський Стокгольм, який вже до 2050 року планує відмовитися від використання викопного палива — це нафта, вугілля, газ та інші горючі речовини. За Стокгольмом слідує новозеландська столиця Веллінтон, влада якого приступила до реалізації масштабних програм у сфері енергоефективності та проектів по управлінню відходами. Трійку замикає австралійська Канберра з населенням в 400 000 чоловік. На четвертій позиції розмістилася Оттава (Канада), на п’ятій — шотландський Едінбург.

У десятку в порядку убування були також включені Монтевідео (Уругвай), Таллінн (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Монако і Мадрид (Іспанія).

Найбільш забрудненою зі світових столиць ВООЗ був визнаний Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). До антирейтингу також увійшли Нью-Делі (Індія) і Доха (Катар).

ВООЗ, формуючи рейтинг, покладався на дані про норму концентрації в атмосфері дрібнодисперсних частинок PM 2,5, які знаходяться в повітрі міст у зваженому стані.