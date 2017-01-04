Возможности современной радиохирургии при лечении эпилепсии в Израиле

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Приблизительно у 25 процентов пациентов, страдающих эпилепсией, лекарства не достаточно эффективно контролируют заболевание и останавливают судороги. Для таких больных хирургия является эффективным способом решения сопутствующих проблем со здоровьем. Раньше оперативное вмешательство при лечении эпилепсии означало краниотомию, которая требует вскрытия черепа, чтобы удалить пораженные участки головного мозга. Чтобы определить, может ли неинвазивная хирургия эффективно лечить пациентов с определенным типом заболевания, таким как мезиальная височная эпилепсия, медицинский центр им. Хаима Шиба (Тель Хашомер) принял участие в международной программе клинических испытаний радиохирургии гамма-нож. Гамма-нож обеспечивает сфокусированные пучки излучения, управляемые при помощи МРТ, которые разрушают только те участки мозга, которые провоцируют эпилептические припадки. Благодаря внедрению в практику этого новшества неврологическое отделение Шибы обеспечивает самое передовое лечение эпилепсии в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

Сравнение радиохирургии гамма-нож и краниотомии при лечении эпилепсии

При поддержке гранта в размере около 20 млн долларов от Национальных институтов здравоохранения, в рамках клинического исследования с участием 217 пациентов с медиальной височной эпилепсией, испытуемым было случайным образом назначено либо лечение гамма-ножом, либо трепанация черепа. После проведения операций участники эксперимента систематически наблюдались в течение трех лет. При этом лечение гамма-ножом прошли только те пациенты с эпилепсией, которые дали добровольное согласие на участие в клинических испытаниях новой неинвазивной радиохирургии мозга.

Во время исследования была сопоставлена эффективность двух методов лечения с помощью ряда следующих параметров.

Остановка эпилептических припадков. Пациенты вели дневник с подробным описанием количества и мощности судорог после операции. Результаты показали приблизительно одинаковое снижение припадков после радиохирургии и краниотомии.

Насколько хорошо функционирует мозг пациента после операции. Этот параметр измерялся путем изучения конкретных видов памяти, таких как географическая память, скорость мысли и концентрация внимания. Гамма-нож показал лучшие результаты, так как во время хирургии было затронуто меньшее количество здоровых тканей, отвечающих за эти функции, чем при краниотомии.

Условия жизни пациента, такие как настроение, способность управлять транспортными средствами и прочее. Благодаря неинвазивному характеру инновационной процедуры пациенты после радиохирургии гамма-нож быстрее восстанавливались и могли раньше вернуться к выполнению повседневных задач.

Стоимость. Краниотомия может потребовать госпитализации от четырех до шести дней, в том числе одну или две ночи в отделении интенсивной терапии, тогда как после операции с использованием гамма-ножа пациенты могут вернуться домой в тот же день.

Новейшее радиохирургическое лечение эпилепсии в Израиле проводится с использованием самого современного оборудования под руководством ведущих нейрохирургов страны. Если вы хотите записаться на прием в госпиталь Шиба, свяжитесь с его официальным представителем в России.