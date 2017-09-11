ВПС США розпорошують хімікати над Техасом для боротьби з наслідками урагану «Харві»

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Пентагон відправив літаки C-130Х з 910 авіакрила розташованого в Янгстауне, штат Огайо, в Техасі з установками для розпилення хімічних речовин з метою зниження наслідків урагану «Харві», що обрушився нещодавно на США.



З-130Hs можуть створювати штучні хмари насичені різноманітними хімікатами для боротьби з комахами. Навколо Х’юстона та інших районів, порушених штормом, існує багато водойм зі стоячою і сильно забрудненою водою, після урагану популяції комах неминуче збільшаться, що становить серйозний ризик для здоров’я населення південно-східного Техасу.



Москіти, можуть переносити і передавати малярію, вірус західного нілу, зіка і кілька видів енцефаліту. C-130 обробить хімікатами більше шести мільйонів акрів землі. Кожен літак може обробити 190000 акрів в день, розпилюючи хімічні речовини в атмосферу.

На думку екологів, таке масштабне розпорошення отруйних хімічних речовин в атмосфері небезпечно не тільки для москітів. Всі ці речовини зрештою потраплять у всі живі організми, а їх вплив на людський організм взагалі до кінця не вивчено і чим обернеться така акція в довгостроковій перспективі не відомо.