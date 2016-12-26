Вся місія «Розетта» за 4 хвилини (відео)

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Місія «Розетта» закінчилася, зонд зіткнувся з кометою, і тепер Європейське космічне агентство створило чотирихвилинний ролик, в якому можна побачити всі подорож «Розети».

Все почалося 31 липня 2014 року, коли «Розетта» завершила свою десятирічну подорож до комети Чурюмова-Герасименко. Зонд підійшов до неї на відстань 100 км 6 серпня і почав повільно наближатися. Вже після перших прольотів над поверхнею комети на Землі отримали чіткі фото поверхні об’єкта, які потім дозволили спланувати приземлення «Філи», яке закінчилися, на жаль, невдачею.

Ключовими етапами місії стали маневри зонда, коли він готувався відправити «Філи» на поверхню комети, при близькому підльоту до об’єкта в лютому і березні 2015 року, а також коригування курсу, коли зонд треба було врятувати від зрослої активності комети в серпні 2015 року. Навесні 2016 року «Розетта» вирушила у подорож як можна ближче до комети і зробила кілька критично важливих спостережень.

З серпня 2016 року зонд зробив серію маневрів, які підвели його ближче до комети. 29 вересня «Розетту» навмисно відправили на зіткнення з небесним тілом.

При перегляді симуляції варто пам’ятати, що траєкторія «Розети» зображена у ролику точно, а от обертання комети ні. Стрілка вказує напрямок до Сонця, коли з часом змінюється ракурс камери.