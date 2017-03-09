Встановлена причина загибелі останніх мамонтів на Землі

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Біологи з Каліфорнійського університету в Берклі (США) назвали причину зникнення останніх мамонтів, що жили на Землі. Відповідне дослідження опубліковане в журналі PLOS Genetics, коротко про нього повідомляє Американська асоціація сприяння розвитку науки.



Ізольована популяція карликового підвиду шерстистих мамонтів (вид Mammuthus primigenius), яке жило кілька тисяч років тому на острові Врангеля, «накопичила» занадто багато шкідливих мутацій. Мова йде про втрати безлічі нюхових рецепторів, а також зміни в активності генів, що відповідають за вибір партнера і положення в соціальній ієрархії.

Дані мутації могли призвести, як вважають автори, до зникнення популяції мамонтів на острові Врангеля. До таких висновків учені прийшли, порівнявши геноми двох груп Mammuthus primigenius. Перша з них представлена тваринами з ізольованої популяції, що жили на острові приблизно 4,3 тисячі років тому, чисельністю близько 300 мамонтів. Друга група складалася з материкових Mammuthus primigenius, предки яких відносилися до існуючих приблизно 45 тисяч років тому мамонтів.

Раніше проведений генетичний аналіз зразків з моляра карликового мамонта, померлого 4,3 тисячі років тому, показав, що популяція острівних мамонтів, швидше за все, страждала від інбридингу — близькоспорідненого схрещування. Ці мамонти, ймовірно, були останніми з існуючих на Землі, тоді як більшість Mammuthus primigenius зникли приблизно 10-12 тисяч років тому.