Встановлено рекорд ефективності синтезу водню енергією Сонця

Американські вчені з Національної лабораторії відновлюваної енергії встановили рекорд по ефективності синтезу водню через фотоелектрохімічний процес розділення води під дією сонячного світла.

Таким чином, на сьогодні рекорд отримання водню за допомогою сонячної енергії становить 16%.

У новій технології вчені використовують масиви світлопоглиняючих напівпровідників. Вони занурюються в ємність з електролітом, в яких і відбувається розпад води на водень і кисень. При цьому фосфід покриває клітинки згори донизу, що призводить до збільшення ефективності.