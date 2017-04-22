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Встановлено рекорд ефективності синтезу водню енергією Сонця

в Технології 22.04.2017 62 пер.

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Рекорд отримання водню за допомогою сонячної енергії становить 16%.

Установлен рекорд эффективности синтеза водорода энергией Солнца

Американські вчені з Національної лабораторії відновлюваної енергії встановили рекорд по ефективності синтезу водню через фотоелектрохімічний процес розділення води під дією сонячного світла.

Таким чином, на сьогодні рекорд отримання водню за допомогою сонячної енергії становить 16%.

У новій технології вчені використовують масиви світлопоглиняючих напівпровідників. Вони занурюються в ємність з електролітом, в яких і відбувається розпад води на водень і кисень. При цьому фосфід покриває клітинки згори донизу, що призводить до збільшення ефективності.

Наголошується, що для протікання процесу в якості джерела енергії потрібне тільки сонячне світло, повідомляє hightech.fm

 
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