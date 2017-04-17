Выбираем оригинальный и полезный подарок

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Наверное, у вас так было — скоро день рождения друга или подруги, а вы понятия не имеете, что ей/ему дарить. Карточка памяти для телефона — как-то ни о чём. Может, какой-то сертификат? Но шанс того, что она потратит время и сходит на шоколадное обертывание… а вдруг у неё аллергия? В общем, вопросов возникает множество.

К счастью, существует УхТы — магазин оригинальных подарков, где можно приобрести уникальные вещи по доступной цене. Здесь есть шесть разделов, поэтому вы сможете легко сориентироваться, в каком направлении дальше думать. Варианты следующие:

Детские товары,

Для ванной комнаты,

Для кухни,

Для удобства,

Домашний декор,

Идеи подарков.

Рекомендую зайти в последний раздел. Здесь действительно много чего интересного. К примеру, здесь можно отыскать вешалку для ремней. Возможно, девушкам, у которых вся одежда хранится в шкафах и не понять её предназначения. Но парни, хранящие джинсы вместе с регланами на стуле, должны оценить данное чудо инженерной мысли. С ней ремни не будут заламываться. Мало того, их не придётся искать по всей комнате.

Не менее оригинальным подарком будет коробочка для салфеток в форме стопки книг. Выглядит действительно оригинально. Кстати, аналогичных коробок существует множество. На портале uhti.com.ua можно найти изделия, выполненные в морской тематике или в форме домика, у которого из дымохода вылезают салфетки.

Но на этом мир оригинальных подарков не исчерпывается. Вы даже представить себе не можете, сколько оригинальных и полезных вещей, можно найти на uhti.com.ua. Отличным примером послужит держатель для проводов. Если вам хоть раз приходилось подзаряжать от компьютера мобильный или подключать к нему флешку через USB-провод, то вы знаете, насколько бесит, когда провода падают под стол и приходится искать их, тратя драгоценное время. Использование держателя позволяет навсегда забыть обо всех этих неудобствах. Так все кабели будут надёжно зафиксированы специальной подставкой.

Теперь о проблеме, которая хорошо знакома как мужчинам, так и женщинам, а именно складывание футболок. Сколько нервов приходится потратить, чтобы сложить этот небольшой кусочек ткани ровно, и при этом идеальной симметрии всё равно не добиться. Всегда приходится что-то подгибать, из-за чего вся картина портится. Поправить ситуацию может специальный складыватель, который за шесть шагов превратит вашу футболку в идеально сложенный прямоугольник. Мало того, сам процесс напоминает цирковое шоу, поэтому вы сможете неплохо удивить и повеселить друзей, пришедших на празднество.

А теперь перейдём к самому вкусному — камням для виски. Вам, наверное, не раз приходилось в баре морщиться, когда бармен бросал в стакан больше льда, чем благородного напитка, из-за чего портил его благородный вкус. Камни позволяют добиться того же результата, что и лёд, но напиток сохраняет свой оригинальный состав, не превращаясь в дамский коктейль.

Теперь снова к прекрасным дамам. Вам, наверное, не раз приходилось видеть девушек, в обворожительных платьях и платках, которые развевались на ветру. Так вот, чтобы этот прекрасный аксессуар не помялся, подарите девушке вешалку в виде бабочки. Она не только позволит не помять шарфик, но и украсит прихожую, став стильным элементом декора.

В конце хочется рассмотреть оригинальный подарок, который позволяет следить за своим здоровьем и укреплять его. Это спрей для оливкового масла, которое бережно обволакивает желудок, укрепляет мышцы кишечника и кости, а также оказывает множество других положительных воздействий на организм. Этот небольшой резервуар позволяет в разы более экономно использовать масло, которое, несмотря на все свои полезные свойства, весьма дорогое.