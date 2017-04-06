Выбираем резину для авто на лето

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Каждый автомобилист знает, что менять летнюю резину на зимнюю — это жизненная необходимость. Но так ли важен обратный процесс? Более чем. Дело в том, что шины имеют ряд весомых отличий, которыми обусловлены особенности их эксплуатации.

Состав

Летняя резина более плотная. Это связано с тем, что в летний период температура воздуха выше, да и асфальт в солнечные деньки накаляется. Как результат мягкие зимние шины почти что плавятся. Из-за этого увеличивается объём воздуха внутри. Как результат при резком повороте покрышка просто слетает с колеса, оставляя голый диск. Говорить, насколько опасна такая ситуация без надобности.

Из-за состава использование зимней резины в летнее время чревато перерасходом топлива. К тому же скорость её износа увеличивается в несколько раз. Хотя по сравнению с возможностью потерять управление подобные нюансы кажутся несущественными. Именно поэтому так важно купить летнюю резину вовремя и провести замену.

Протектор

Протектор — это наиболее важный элемент шины. Именно от него во многом зависят конечные эксплуатационные качества изделия. Рисунок протектора определяется условиями, при которых авто будет эксплуатироваться. К примеру, если речь идёт о снеге и гололёде — это одно изображение; дождь, пыль, грязь — другое.

Протекторы, рассчитанные на работу в холодное время года, неспособны качественно справляться с аквапланированием. Из-за этого в дождь авто становится практически неуправляемым на больших скоростях.

Как выбрать

Выбор летней резины совсем не такой простой процесс, как может показаться поначалу. Рынок предоставляет на выбор множество изделий от брендов со всего мира. Неудивительно, что среди всего этого разнообразия легко выбрать что-то не то.

Для того чтобы определить лучший бренд, среди сотен, представленных на рынке — автоэкспертами был проведён ряд тестов. Тестирование проводилось в категории 205/55 R16, так как именно этот размер чаще всего используется на современных автомобилях. Тройку лидеров составили:

Goodyear,

Nokian,



Причём каждый бренд получил убедительную победу в той или иной номинации. К примеру, EfficientGrip Performance от компании Goodyear заняли первое место в номинации наиболее комфортные летние шины — у них лучшие показатели сцепления на мокрой и сухой трассе, а вот при маневрировании управлять машиной становится сложнее. Как результат третье почётное место.

Очень неплохие автошины летние компании Nokian Hakka Blue. Финская резина показала рекордные показатели на сухом покрытии. На мокрой поверхности результаты были немного хуже, но тоже более чем достойные — вторая позиция. Единственный недостаток — торможение на сухом покрытии.

Победителем стали автошины Pirelli — модель Cinturato P7 Blue. Результаты тестов показали отличную управляемость. Курсовая устойчивость вызывает восхищение. Эти и многие другие шины предоставляет своим покупателям интернет-магазин Rezina, где приятные цены, отличный сервис и быстрая доставка. Территория доставки вся Украина. Если же ваша локация Киев, то возможен самовывоз, доставка под подъезд или прямо в шиномонтаж.

Тройка лидеров на рынке автошин остаётся неизменной на протяжении многих лет, хотя иногда и происходят небольшие рокировки. Но, к примеру, в 2015 и 2016 бессменным лидером остаётся компания Pirelli.

О типоразмере

Особую роль в выборе шин играет типоразмер. В качестве примера возьмём типоразмер 215/65 R15. Первые три цифры означают ширину, вторые высоту, буква говорит о типе конструкции (радиальная или диагональная), 15 — это радиус колёсного диска.