Вытяжки кухонные — товар первой необходимости

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Присоединенные к кухне лоджии – тренд последних лет. Раньше люди и представить себе не могли такой вариант домашнего интерьера. А как же этот ужасный едкий запах из кухни? Копоть и жир прямо въедаются в стены, потолок, прилипают к поверхности мебели. Как с этим справится? Современная техника творит чудеса.

Где купить вытяжку для кухни?

Дверь кухни всегда должна быть прикрыта. Это утверждение осталось в прошлом. Сейчас ни одна хозяйка не может представить свою кухню без вытяжки.

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Как определиться в выборе вытяжки?

Выбор кухонной вытяжки зависит от нескольких факторов. Во-первых, от ваших финансовых возможностей. Во-вторых, от размеров вашей кухни и площади варочной поверхности вашей плиты и, естественно, от ваших индивидуальных и вкусовых предпочтений.

Одни образцы работают по принципу рециркулирования воздуха. А именно, втягивают воздух, фильтруют его и обратно циркулируют в комнату. Они хорошо очищают воздух, но и они небезгрешны, так как практически не удаляют запах.

Проточные вытяжки полностью удаляют загрязненный воздух из комнаты, но их монтаж – работа посложнее, так как они обязательно должны быть присоединены к вентиляционной трубе.

Разные модели вытяжек могут быть креплены к стене, к потолку либо монтированы в специальный шкаф.

Вытяжки также разнятся между собой своей производительностью, то есть объемом вытягиваемого воздуха за единицу времени. Это, пожалуй, главная характеристика товара.

Есть модели, которые оснащены несколькими вентиляторами. Это увеличивает производительность агрегата, но значительно увеличивает шум. Мы советуем вытяжки с несколькими ступенями регулирования. Обороты можно увеличивать или сбавлять. А продукция, которая работает не на полную мощность, будет служить дольше.

Все перечисленные технические характеристики, дизайн, качество вытяжки влияет на ее цену. Выбор той или иной модели зависит от ваших предпочтений и возможностей вашего кошелька. Кроме того, вы всегда можете подобрать мойки франке в нашем интернет-магазине http://planeta-moek.com/moyki-franke по выгодной цене.