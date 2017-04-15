Вулканічний попіл згубний для колоній пінгвінів

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Одна з найбільших колоній пінгвінів Генту в Антарктиді за останні 7000 років неодноразово майже повністю знищувалася вулканічними виверженнями, показало нове дослідження.



Міжнародна група вчених під керівництвом Антарктичного управління Великобританії вивчила давнє гуано пінгвінів і виявила, що колонія кілька раз наближалася до вимирання через поширення попелу від вулканічного острова Десепшен.

Острів Ардля, недалеко від Антарктичного півострова, в даний час є домом для приблизно 5000 пар пінгвінів Генту. Використовуючи дані хімічних аналізів пінгвінього гуано, витягнутого з осадових порід острівної озера, дослідники розкрили історію колонії.



Довідка

Гуано (ісп. guano, кечуа wanu) — послід морських птахів і кажанів, який розкладається природним чином.

Кліматичні умови в районі острова Ардля в цілому за останні 7000 років були сприятливі для пінгвінів, і команда очікувала побачити лише незначні коливання місцевої популяції у відповідь на зміну клімату або рівня морського льоду. Але виявилося, що сусідній вулкан Десепшн мав набагато більший вплив на птахів, ніж очікувалося.

За словами провідного автора роботи доктора Стіва Робертса, вимірюючи хімічний склад відкладень, команді вдалося оцінити чисельність популяції протягом всього періоду і побачити, як на пінгвінів впливала вулканічна активність. Щонайменше три рази за останні 7000 років популяція пінгвінів була близька за розміром до сьогоднішнього дня, але майже повністю знищувалася локально після кожного з трьох великих вивержень. В середньому на її відновлення йшло від 400 до 800 років.

«Це дослідження показує, наскільки серйозний вплив можуть надавати вулканічні виверження на пінгвінів, і наскільки важко для колонії повністю відновитися. Виверження може живцем поховати пташенят в абразивному і токсичному попелі. У той час як дорослі особини можуть поплисти, молоді пінгвіни гинуть у замерзаючих водах. Місця гніздування також можуть бути засипані попелом і залишатися непридатними для життя протягом сотень років», — розповіла еколог Клер Валуда.

Розроблені в ході дослідження методики допоможуть вченим визначити минулі зміни розміру колонії і передбачити вплив вивержень на інші популяції пінгвінів. Наприклад, антарктичних пінгвінів на острові Заводовський, постраждалих від вивержень вулкана Керрі в 2016 році.

«Зміни популяцій пінгвінів на Антарктичному півострові пов’язані з мінливістю клімату та зміною рівня морського льоду, але потенційно руйнівні довгострокові наслідки вулканічної активності раніше не розглядалися», — сказала еколог.