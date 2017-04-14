У 10 кілометрів під дном Маріанської западини існує життя

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Міжнародна група дослідників припустила, що в десяти кілометрах під дном Маріанської западини існує життя. На це вказують сліди життєдіяльності організмів, знайдені в зразках серпентину з гідротермальних джерел.



Вчені витягли 46 проб з допомогою телекерованих незаселених підводних апаратів поблизу грязьового вулкана Південний Чаморро. Ця підводна гора складена з серпентиніту — щільної гірської породи, яка утворюється, коли магматичні мінерали окислюються морською водою, виштовхнуті глибоко всередину зони субдукції. Така хімічна реакція виробляє метан і водень, які можуть бути джерелами енергії для життя мікробів.

Серпентин, який дослідники проаналізували, потрапив на поверхню дна Маріанської западини через гідротермальні джерела. Вчені виявили в мінералах невеликі кількості органічних речовин, які аналогічні тим, що утворюються під час життєдіяльності мікробів. Враховуючи дані попередніх робіт, які показали, що серпентин утворюється в десяти кілометрах під дном западини, фахівці отримали приблизну глибину проживання організмів.