У 2018 році буде представлений смартфон з зарядкою за 19 хвилин

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Крім свіжих мобільних ґаджетів на виставці MWC-2017 компанія Meizu здивувала громадськість і анонсом швидкої зарядки, в основі якої лежить технологія Super mCharge.

Її основна перевага – здатність заряджати акумуляторні батареї смартфонів ємністю 3000 мА/год всього за 19 хвилин. Проте всім тим, хто мріє на власному досвіді випробувати цю розробку, доведеться почекати мінімум до наступного року. Саме в 2018 році очікується презентація нової моделі від Meizu, яка буде підтримувати цю опцію.



Також варто відзначити, що дана інновація використовує схему управління процесу живлення і дозволяє паралельно знизити нагрів мобільного агрегату, зберігаючи більше 80% загальної ємності після 800 циклів «заряду». Необхідність почекати до 2018 року з виходом моделі, обладнаної такою функцією, пов’язане з тим, що розробник не бажає повторити долю Samsung, смартфон якого приніс їй стільки неприємностей (Note7).