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У Бразилії зловили рідкісну змію (відео)

в Відео 17.02.2017 166 пер.

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У Бразилії була спіймана змія, яка входить в список найбільш невловимих видів на Землі — удав Кропана (Corallus cropanii). Її зловили селяни у муніципалітеті Сеті-Баррас в штаті Сан-Паулу, але завдяки плакатам, які зоологи розвісили в околицях, люди не стали її вбивати, а повідомили про свою знахідку вчених.

Довжина однієї з найрідкісніших у світі змій — 1,7 м, вага складає 1,5 кг, це самка. На спині удава — візерунок з чорних ромбів, живіт — жовтого кольору. Вперше і востаннє за всю історію спостережень живу змію цього виду досліджували в 1953 році в Міракату.

Вчені з Університету Сан-Паулу та Інституту Бутантан досліджували змію, однак наступний крок — відпустити її назад у дику природу, попередньо ввівши їй під шкіру радіопередавач. Вважається, що удав Кропана живе в кронах дерев, він не отруйний, полює на птахів і невеликих тварин.

Натхнення: earth-chronicles.ru

 
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