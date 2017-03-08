У Британії активізувалися привиди (відео)

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Жителька Британії Тейсі Брюс вже не знає, як позбутися від злісної примари, яка буквально тероризує членів її сім’ї. Вона навіть зважилася провести в своєму будинку обряд екзорцизму, але і це не допомогло.

Привид лякає мешканців, гримить, стукає, завиває і рухає меблі. Найбільш загроза полягає в тому, що свою потойбічну увагу, привид акцентує на сина жінки, якому нещодавно виповнився рік.

Останнім часом привид став агресивнішим і вночі дряпає сплячих мешканців, залишаючи глибокі порізи на їх тілах. Жінка зневірилася дати раду зі злісною примарою і каже, що швидше за все, їй доведеться виїхати з проклятого будинку своїх батьків.