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У Британії помер найстаріший кіт планети по імені Натмег. Йому було 32 роки, або 144 роки «по-людському рахунку». Довгожитель відчував проблеми з диханням, а смерть настала в результаті серцевої недостатності.



Господарі кота, Ліз і Ян Фінлей, знайшли його у своєму саду в 1990 році. Вони тварину відвезли до ветеринара, який визначив, що йому п’ять років. З тих пір Натмег жив з родиною, пише Mirror. Фінлеї вважають, що секрет довгожительства Натмега простий: «Він не вважав себе нашим котом, він вважав нас своїми людьми». Господарі зізнаються, що шоковані і спустошені після смерті улюбленця.

Зазвичай домашні кішки живуть близько 15 років. Найстарішим котом, який коли-небудь потрапляв в людські рейтинги, визнаний Крим Пафф, який прожив 38 років і 3 дні. Він народився 3 серпня 1967 року і помер 6 серпня 2005 року. Цей кіт жив в американському Остіні, штат Техас, разом зі своїм господарем Джейком Перрі.