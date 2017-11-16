У Центральній Африці зафіксовано спалах лихоманки Марбург

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Центральній Африці (Уганда і Кенія) зареєстровано чотири летальних випадки, пов’язаних з лихоманкою Марбург, які підтверджені лабораторно.



Випадки зареєстровані серед родичів, які проживають в окрузі Квін на сході Уганди. Імовірно, що один загиблий мав контакт з летючими мишами при відвідуванні Кенії, а інші – надавали допомогу і доглядали за хворими.

Ведеться активне виявлення контактних в східній частині Уганди і на заході Кенії, де в даний виявлено близько 200 осіб з підозрою на захворювання, за якими встановлено медичне спостереження. Міністерствами охорони здоров’я обох країн за підтримки ВООЗ та громадської організації «Лікарі без кордонів» вживаються заходи щодо локалізації спалаху.

Останній спалах вірусу Марбург в Уганді стався у 2014 році, у Кенії – у 80-х роках минулого століття. ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на торгові та туристичні контакти з цими країнами.

Довідково:

Лихоманка Марбург — гостре зоонозне вірусне захворювання, що характеризується важким перебігом, високою летальністю, геморагічним синдромом, ураженням печінки, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.

Природним резервуаром вірусу лихоманки Марбург вважаються плодоїдні кажани. Вірус передається людям від кажанів і може передаватися від хворої людини іншій людині через близькі контакти. Спеціального противірусного лікування або вакцини не існує.