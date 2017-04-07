У Чехії знайшли пляшки з пивом яким сто років

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У підвалі однієї з пивоварень в Захлиніце у Чехії знайшли три нерозпечатані пляшки з пивом, випущені під час Першої світової війни. Учені вирішили провести хімічний аналіз пива і дізнатися, що відбувається з пивом після закінчення такого довгого часу.



Крім хімічного аналізу експерти вирішили і продегустувати напій. В одній з пляшок вловили легкий фруктовий запах, а в інший аромат їх розчарував, оскільки запах з неї нагадував запах фекалій.

Хімічний аналіз показав, що старе пиво має більше алкоголю порівняно з сучасним і відрізняється менш гірким присмаком. У складі пива більше заліза, міді, марганцю і цинку.

Вчені провели ДНК-аналіз на предмет виявлення будь-яких мікроорганізмів. І хоча в першому зразку, яке погано пахло, ДНК дріжджів фахівці не знайшли, були виявлені ДНК бактерій Staphylococcus і Streptomyces. Воно мало щільність 10,3 градуси Плато.

У другій пляшці з пивом, у якого фахівці помітили схожість з бельгійським пивом ламбік, не було знайдено ДНК бактерій, але були виявлені ДНК декількох типів дріжджів. Це пиво було темним, дуже кислим і відрізнялося присмаком фруктів. Воно мало щільність 7,6 градуси Плато.

У третій пляшці пиво було темним. В ній були сліди бульбашок вуглекислого газу. Воно було солодкуватим і в той же час відрізнялося трохи більш гірким присмаком порівняно з іншими. Воно мало щільність 10,4 градуси Плато. Це пиво найбільше нагадувало знайоме всім пиво. У ньому дослідники знайшли ДНК дріжджів і бактерій. За словами фахівців, пиво в цій пляшці було єдиним, смак якого був схожий на смак сучасного пива.