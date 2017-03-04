У Чилі буяє полтергейст (відео)

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У чилійському місті Пуерто-Монтт в поліцію надійшов дзвінок від переляканих мешканців про те, що в будівлі твориться щось незрозуміле. Поліція прийняла дзвінок, вважаючи, що в приміщенні почалася пожежа. На місце події прибув наряд поліції і пожежники. Виявилося, що пожежі в будинку немає, але там творяться неймовірні і лякаючі речі.

В будинку самі по собі переміщуються і літають різні предмети, пересуваються меблі, посуд і відбувається інша незрозуміла чортівня. Люстра хитається, швабра рухається, дверцята шаф самі по собі відкриваються і закриваються, а сковорода сама повзає по плиті. Шафа, яка стоїть біля стіни, несподівано впала, перелякавши мешканців.

Поліція побачивши, що відбувається прийшла в жах і один з поліцейських зажадав, що б диявол залишив цей будинок і відразу після цього, кухонний ніж злетів і ледь не убив співробітника поліції, який намагався вигнати демонічні сили. Поліцейському пощастило, що на ньому був одягнений бронежилет і ніж не зміг його пробити.