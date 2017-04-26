У Чилі після потужного землетрусу сталися сотні афтершоків (відео)

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Понад 130 повторних підземних поштовхів було зареєстровано в Чилі після землетрусу магнітудою 6,9, який стався біля узбережжя республіки 24 квітня.

Про це повідомив у вівторок заступник директора Національного сейсмологічного центру Маріо Пардо.

«134 повторні поштовхи після вчорашнього землетрусу магнітудою 6,9 та 271 — після суботнього (магнітудою 5,9)», — сказав він.

Пардо також не виключив, що в цій же зоні може статися землетрус більшої потужності, але підземні поштовхи магнітудою 8 і більше «дуже малоймовірні».

За даними Національного сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу магнітудою 6,9 знаходився в 72 км на захід від міста Вальпараїсо, в якому проживає понад 282 тис. осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,2 км. Повідомлень про постраждалих і серйозних пошкодженнях не надходило.

Відразу після землетрусу в прибережних районах регіонів Вальпараїсо і О’хіггінс була оголошена евакуація, однак через кілька хвилин Гідрографічна та океанографічна служба ВМС Чилі повідомила, що загрози цунамі немає, і тривога була скасована. Поштовхи також відчувалися в аргентинських містах Мендоса, Сан-Хуан і Кордова.