У чорних дірок виявлені незрозумілі аномалії

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Вчені звернули увагу на особливість чорних дір, розташованих в галактиках, що знаходяться по сусідству з Чумацьким Шляхом. Причому це не можна пояснити механізмами взаємодії зірок і чорних дір, описаними раніше.

Передбачається, що більша частина великих галактик має надмасивні чорні діри, розташовані в їх центральних областях. Вважається, що дані об’єкти надзвичайно «ненажерливі» і можуть поглинати безліч зірок. Спостереження останніх років між тим продемонстрували дивну динаміку: чорні діри «обідали» набагато рідше, ніж це передбачали теоретичні розрахунки. Якби вони були більш «ненажерливими», то спалахів, викликаних взаємодією чорних дір і зірок, було б більше.

Аномальна поведінка таємничих об’єктів спонукала дослідників провести комп’ютерне моделювання. Однак воно не дало жодної відповіді на головне питання, що зацікавило вчених. «Низький темп захоплення, що спостерігається, не можна пояснити за допомогою ефекту рогатки – масового «катапультування» зірок з центру галактик під дією гравітації подвійних чорних дірок», – говорить Кирило Лежнін, який представляє Московський фізико-технічний інститут.

Так що, за словами фахівців, існують якісь невідомі фактори, що стримують «апетити» чорних дірок. Що це за чинники, вченим тільки належить з’ясувати.

Безпосередньо спостерігати чорну діру не можна. Між тим вчені виявили приблизно одну тисячу об’єктів, які можна зарахувати до чорних дірок. Всього у Всесвіті можуть існувати мільйони чорних дір. Раніше, нагадаємо, повідомлялося про виявлення чорної діри, яка поглинула залишки розірваного нею світила протягом одинадцяти років.