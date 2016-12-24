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Вчора у Франції відкрили перше «сонячне шосе», дорогу, вимощену панелями сонячних батарей. Ті дають достатньо енергії, щоб запалити всі вуличні вогні в невеликому нормандському місті Турувр.

Шосе довжиною в один кілометр вимощене 2800 квадратними метрами сонячних панелей, покритих смолою, які приєднані до місцевої енергомережі.

Міністр енергетики Сеголен Руаяль оголосила чотирирічний план по національному розгортання «сонячних шосе».

Близько 2000 машин використовують дорогу в Турувре кожен день, перевіряючи міцність панелей, виконаних французькою інженерною фірмою «Кола». Ідея, яку зараз досліджують у Німеччині, Нідерландах і США, полягає в тому, що ці дороги зайняті автомобілями лише 20% всього часу в році, а значить, є величезні відкриті простори, які можуть поглинати сонячну енергію.

У фірмі «Кола» кажуть, що в теорії Франція може стати енергетично незалежною, вимостивши лише чверть мільйона кілометрів доріг сонячними панелями.

Скептики тим часом дивляться, чи зможуть панелі вистояти під натиском часу і погоди, а також під колесами важких вантажівок. Сонячні панелі, встановлені нещодавно в Амстердамі на 70-метровому відрізку велосипедної доріжки, минулої зими були пошкоджені, але проблему швидко вирішили.

Нові дороги називаються Wattways, і проект вже отримав державну субсидію у розмірі 5 мільйонів євро. Правда, є одне але: сонячні панелі більш ефективні, коли розташовані під кутом до сонячного проміння, як, наприклад, на стрімких дахах, а не коли лежать строго по горизонталі.