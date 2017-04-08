У Гамбурзі вперше за 80 років з’явилися пивні слимаки

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

В одному з підвалів у гамбурзькому «кварталі червоних ліхтарів» виявили живий екземпляр так званого пивного слизняка – молюска, який останній раз був помічений в місті ще в 1935 році і вважався зниклим.



У свій час цих слимаків вважали однією з визначних пам’яток Гамбурга. Молюски, відрізнялися жовто-зеленим кольором і сіро-блакитними ріжками і сягали до 10 сантиметрів в довжину, зазвичай мешкали у підвалах місцевих броварень, за що і отримали свою назву, повідомляє Daily Mail.

Їх «розквіт» припав на 19 століття, але згодом кількість пивних слимаків в місті почало падати, що в основному було пов’язано з реконструкцією міських підвалів, які переставали бути вологими і втрачали всю привабливість для молюсків.

4 квітня вчені з Гамбурзького університету оголосили про виявлення пивних слимаків в підвалах будинків у районах Санкт-Паулі і Гріндервиртель, на території яких знаходиться квартал червоних ліхтарів Гамбурга. Про знахідку було повідомлено в статті, що вийшла в науковому журналі Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Авто статті, доктор Марко Найбер, пояснює їх повернення глобальним потеплінням, оскільки слимаки в принципі дуже чутливі до холоду.

Крім Гамбурга, єдиним великим містом Німеччини, де мешкають пивні слимаки, є Берлін. Там цей вид молюска бачили в 2015 році.