У Голландії представили електричний безпілотник

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Голландська компанія Vertical Technologies представила електричний безпілотник вертикального зльоту і посадки DeltaQuad. Апарат побудований за схемою «літаюче крило». Дрон створений на базі платформи Skywalker X8.



DeltaQuad може перевозити вантаж масою до 1 кг на дальність 100 км. Без вантажу дрон здатний пролетіти 150 км. Максимальна швидкість безпілотника – 150 км/год. Модель підтримує зашифровані телеметрію і передачу відео по мережі 4G.

Залежно від модифікації вартість апарату становить від 5 тис. до 8 тис. євро.