У Японії пройшли швидкісні бої роботів (відео)

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У Країні висхідного сонця відбулися традиційні змагання з сумо серед роботів. Жоден з учасників битви не управляється людьми безпосередньо, пристрої повинні боротися виключно за допомогою запрограмованих навичок. Більшість сутичок не тривають довше 10 секунд, повідомляє CNET.

Опублікований нижче репортаж з битви японських роботів був зроблений відеоблогером Робертом Макґрегором. Правила боїв прості – один пристрій, обладнаний штучним інтелектом, повинен виштовхнути інший за межі імпровізованого рингу.

«Роботи-сумоїсти» часом виглядають дуже дивно, однак у більшості випадків це зроблено спеціально. Автори «бойових машин» експериментують з формами та обладнанням своїх бійців для створення ідеального залізного спортсмена.

Деякі учасники змагань перед початком сутички випускають дим, мабуть, для залякування супротивника.

Існує окрема категорія для роботів, які керуються з пультів, однак найбільшу увагу глядачів привертають «бійці», які б’ються самостійно, за допомогою попередньо встановлених програм.