У Японії тривають сильні снігопади та морози (відео)

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У результаті різкого похолодання в Японії в неділю були знайдені мертвими щонайменше три людини. В результаті нещасних випадків, пов’язаних зі складними погодними умовами, травми отримали 300 осіб.

Через негоду авіакомпанії, у тому числі All Nippon Airways і Japan Airlines, скасували принаймні 130 рейсів. З затримками ходять потяги.

Температура впала нижче нуля у багатьох регіонах. Так, у місті Осю в префектурі Івате стовпчики термометрів опустилися до -16,5 °С, рекордно низького значення за всю історію метеорологічних спостережень тут.

Тим часом уздовж узбережжя Японського моря пройшли сильні снігопади. Місцями випало близько 50-80 см снігу, а в деяких гірських районах висота сніжного покриву перевищила два метри.