У Каліфорнії зацвіла пустеля (відео)

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Рясні зливи принесли буйне цвітіння в каліфорнійську пустелю. Каньйони, піски і безплідні землі в парку Анза-Боррего-Дезерт тепер грають жовтим, пурпурним і рожевими фарбами.

Після декількох років суворої посухи в Каліфорнії прийшла одна з найбільш вологих зим, згідно метеозаписам. Опади перетворили пустелю в запашний парк. «Суперцвітіння» потрапило в об’єктив безпілотників, що літали над районом в один з недавніх сонячних днів.

«У цього цвітіння є шанс стати найграндіознішим за останні 20 років», — сказав LA Times ботанік Джим Дайс, керуючий центром польових досліджень в парку. Серед квітучих польових рослин — яскраво-жовтий паризький мак, пустельні лілії, пустельні соняшники, примули, мавпяча квітка, шепіт дзвіночків і мак малий золотий.

Як правило безлюдний парк відчуває небувалий наплив відвідувачів, залучених надзвичайно мальовничим ландшафтом. За словами вчених, цвітіння зараз досягло свого піку, і любителям диких квітів варто поквапитися, якщо вони хочуть побачити це диво природи.