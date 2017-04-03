У Каліфорнії величезна хвиля перекинула яхту (відео)

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У каліфорнійському місті Редондо-Біч, життя чотирьох осіб, що перебували на борту невеликої яхти, опинилися під загрозою після того, як на судно обвалилася хвиля висотою до 5 метрів.

Хвилі з’явилися несподівано, коли яхта проходила поруч з пірсом, кожна наступна хвиля була вищою від попередньої і як не старалася команда яхти втікти від небезпеки, остання хвиля перекинула човен і кинула його на пірс.



Дивно, але все закінчилося відносно благополучно. Людей викинуло за борт. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, але всі залишилися живі, хоча і знаходяться в стані шоку після події.