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У Каліфорнії величезна хвиля перекинула яхту (відео)

в Відео 03.04.2017 48 пер.

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У каліфорнійському місті Редондо-Біч, життя чотирьох осіб, що перебували на борту невеликої яхти, опинилися під загрозою після того, як на судно обвалилася хвиля висотою до 5 метрів.

Хвилі з’явилися несподівано, коли яхта проходила поруч з пірсом, кожна наступна хвиля була вищою від попередньої і як не старалася команда яхти втікти від небезпеки, остання хвиля перекинула човен і кинула його на пірс.


Дивно, але все закінчилося відносно благополучно. Людей викинуло за борт. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, але всі залишилися живі, хоча і знаходяться в стані шоку після події.

 
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