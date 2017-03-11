У Камбоджі живе дитина з тріщиною в голові (фото)

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Житель Камбоджі Пеатра Пов народився з величезною тріщиною в черепі, яка зростає з кожним днем. Зараз хлопчику шість років, місцеві лікарі не знають, як йому допомогти. Потрібне дороге лікування, на яке у його батьків немає коштів.



Мати хлопчика каже, що медики не надали особливого значення тому, що її дитина народилася з тріщиною в голові.

«Нас відпустили додому, сказавши, що не знають, чим допомогти. Можливо, щілина заросте сама, сказали медики», — розповіла мати хворого, 40-річна Срей, яка заробляє від 10 до 25 доларів в тиждень, просячи милостиню в місцевому храмі.

Чоловік жінки кинув її, як тільки вперше побачив свого новонародженого сина. Жінка змушена ростити дитину одна, з допомогою від своєї 67-річної матері.

«Тріщина в голові сина настільки велика, що я можу цілком помістити в неї долоню. Нам допомагають благодійні організації, але їх ліки тільки пом’якшують біль, і більше нічого», — заявила мешканка Камбоджі.

Родина хворого намагається привернути увагу до своєї проблеми за допомогою ЗМІ.