У Канаді фіксується загадкова масова загибель морських тварин

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Атлантичний океан продовжує виносити тисячі мертвих безхребетних на східний берег Канади — і вчені не розуміють чому. Починаючи з листопада прибій виносить на береги затоки Мен у східній частині Канади тисячі мертвих мешканців моря. Незвичайне явище привернуло велику увагу громадськості та науковців, які поки не можуть знайти причину масової загибелі.

Девід Хорлі голова Управління рибальства і океанських територій провінції Нова Шотландія розповів, що перше припущення вчених — спалах вірусної геморагічної септицемії — не підтвердилося і подальші дослідження не дозволили виявити в рештках сліди ураження якимось відомим патогеном. Між тим хвилі продовжують виносити мертвих тварин — крабів, лобстерів і навіть морських зірок.

Ми знаємо лише те, що в одному певному місці знаходять мертвими представників безлічі різних видів, слабо пов’язаних між собою. Однак майже всі вони — безхребетні і мешкають біля самого дна океану — прокоментував ветеринар-патолог Тед Лейтон

Деякі місцеві активісти звинувачують у загибелі фауни нову гігантську приливно-відливну електростанцію. Її установка в затоці почалася якраз в листопаді 2016-го. Припливи тут відрізняються особливою силою, дозволяючи виробляти багато енергії, однак шум, який створюють турбіни, на думку активістів, може погано позначатися на стані морських тварин.

З цього приводу рибалки навіть подали в суд, але програли процес. Дійсно, станція знаходиться на пристойній віддалі від берега, куди виносить основну масу решток. Причина масової загибелі тварин залишається невідомою.

До речі, зовсім недавно, в листопаді, з Канади прийшли новини про таємничий звук, який розполохав тварин і риб. Про звук повідомляли мисливці-ескімоси і інуїти. Не міг цей звук і бути причиною загибелі морських мешканців?