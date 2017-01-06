У Канаді знайшли картоплю, якій не менше 4000 років

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Канадські вчені виявили на заболоченій території Британської Колумбії город віком 3,8 тисяч років. Рослини тут вирощувалися під водою за допомогою інженерних пристосувань.

Знахідку зробили фахівці з Університету Саймона Фрейзера та археологічної організації Katzie Development Limited Partnership.

У ході розкопок було виявлено понад 150 стародавніх знарядь праці і майже 4000 бульб рослини Sagittaria latifolia, яке також називають вапато, індіанською або качиною картоплею.

Для її зростання необхідний шар води, який був створений стародавніми людьми за допомогою кам’яних перегородок. Її стиглі бульби можна вживати в сирому вигляді, так і після теплової обробки.

В даний час вапато ще використовується в кухні місцевих народів, але у світовій кулінарії, незважаючи на її широке поширення по планеті, вона не отримала визнання. Етнографи, подорожуючи по Північній Америці, називають смак індіанської картоплі приємним і порівнюють з домашнім хлібом.

Болотистий ґрунт дозволив добре зберегтися багатьом бульб: в деяких з них досі міститься крохмаль. Радіовуглецевий аналіз показав, що люди обробляли цю ділянку землі 3800 років тому, але вже 3200 років тому закинули її.