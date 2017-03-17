У Кенії гігантський пітон проковтнув гієну (відео)

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У кенійському заповіднику Масаї-Мара (Східна Африка) чотириметровий пітон цілком проковтнув 68-кілограмову гієну. Відеозапис події опублікував National Geographic. Відзначається, що ролик зняв турист з Нідерландів Джос Баккер (Jos Bakker), який показав запис місцевим дослідникам.

За словами співробітника заповідника Майка Ковальські (Mike Kowalski), пітони регулярно харчуються дитинчатами хижаків, але не дорослими особинами. Переглянувши відео з камер відеоспостереження, вчені з’ясували, що змія, яку називають найбільшою в Африці, напала на самця гієни.

Відзначається, що довжина ієрогліфових (скельних) пітонів, що відрізняються своєю агресивністю, може перевищувати шість метрів, а вага — 90 кілограмів.